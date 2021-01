Governo divulga calendário anual de pagamento dos servidores

O governador do Acre, Gladson Cameli, continua cumprindo com o que prometeu no início de seu governo sobre manter o pagamento dos servidores em dia. Nesta sexta-feira, 15, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou o calendário anual de pagamento.

A servidora da Secretaria de Educação Cultura e Esporte (SEE), Margareth Lamas, avalia o governo e ressalta suas considerações:

“Vejo que é um bom governo, logo que assumiu buscou regularizar a situação do décimo terceiro que estava em atraso, e ainda conseguiu adiantar o da sua gestão. O pagamento vem sendo respeitado de acordo com o calendário divulgado no início do ano, aliás aconteceu em alguns meses de ser depositado na conta antecipadamente”, ressaltou a servidora.

Imagem: Ilustração

De acordo com informações da Seplag, o governo realizou o pagamento de R$ 70 milhões do 13º de 2018, dívida deixada pela gestão passada, em 2019. Desde 2019, inclusive, o governo tem antecipado o pagamento dos servidores, além do adiantamento do 13º salário em 2019 e 2020.

“Estamos vendo que existe um esforço do governo em fazer um bom trabalho. Precisamos ressaltar que não está sendo fácil para nenhum governante lidar com a situação da pandemia e, em relação ao nosso estado, vejo o empenho do governador e do secretário de saúde para lidar com essa triste realidade que acometeu o mundo”, pontuou Margareth.