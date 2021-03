Governo do Acre e Ufac entregam donativos em municípios isolados

Neste sábado, 6, a população do município de Santa Rosa do Purus recebeu sacolões, kits de materiais de limpeza, fardos de água mineral e sacos de roupa. A ação é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o governo do Estado.

“Essa parceria da Ufac, juntamente com o governo, é fundamental neste momento em que estamos passando. O objetivo é levar materiais para as famílias carentes, em uma ação social nos municípios isolados. Sábado visitamos Santa Rosa do Purus e no decorrer desta semana iremos para o Jordão”, afirma o coordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), major Samir Freitas.

Em favor dos necessitados, Governo do Acre e Ufac prestam apoio aos municípios isolados. Foto: Cedida.

A mobilização para arrecadar todo o material ocorreu mediante uma articulação da Coordenação Institucional do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica/Parfo da Ufac, formadores e colaboradores externos, para atender aqueles que foram atingidos pelas enchentes nos municípios de Jordão, Santa Rosa, Tarauacá e Feijó, em especial os alunos da instituição.

Na campanha foram arrecadados mais de uma tonelada de alimentos, material de limpeza, água mineral e roupas, e para garantir a entrega desses materiais, foi utilizada a aeronave Harpia 05, do Estado.

A ação é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o governo do Estado. Foto: Cedida.

“O governador Gladson Cameli é sensível aos problemas enfrentados por nossa gente, de pronto se disponibilizou e encarregou de criar as condições para entrega dos materiais aos nossos alunos atingidos pelas enchentes. Nossa palavra sempre será gratidão por todo apoio e solidariedade que temos recebido em um momento tão difícil”, destaca a Reitora da Ufac, Guida Aquino.