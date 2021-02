Governo do Acre executa obras de reestruturação em seis pontes de ramal em Plácido de Castro

Atendendo um pedido da comunidade, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre) está realizando obras para reestruturação de seis pontes no Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro.

O ramal possui uma extensão de 20 quilômetros. A ação faz parte do Projeto Parceria, que envolve o Estado e a comunidade.

Governo realiza obras para reestruturação de seis pontes no Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro. Foto: Eudes Góes

De acordo com Toni Rocha Roque, diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, algumas dessas pontes serão construídas do zero, enquanto que outras, em condições de serem recuperadas, passarão por manutenção.

O diretor ressalta que a política do governo tem sido de parceria com a comunidade e segue com a programação de reforma das pontes dos ramais para tirar a população do isolamento.

Ação faz parte do Projeto Parceria, que envolve o Estado e a comunidade. Foto: Eudes Góes

Segundo Roque, o relacionamento entre as partes tem sido excelente e os trabalhos nos ramais não teriam o sucesso que estão tendo se não fosse o apoio mútuo.

Em relação às frentes sob responsabilidade do Deracre, Toni Roque afirma que há uma programação a ser seguida, e por isso o trabalho tem que ser executado em etapas: “É bom que a comunidade esteja entendendo e também ajudando. Nós entramos com a mão de obra, com as ferragens, com parte do maquinário pesado, enquanto eles entram com os insumos, como a madeira, formando uma grande união”.

Deracre realiza o reaproveitamento da madeira de muitas pontes. Foto: Eudes Góes

O Deracre realiza o reaproveitamento da madeira de muitas pontes, já que existe uma escassez da matéria-prima.