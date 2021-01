Governo e Prefeitura de Capixaba discutem parcerias para desenvolvimento rural seguindo critérios ambientais

Além das áreas agricultáveis da região, os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) apresentaram as ações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O governo do Estado vem desenvolvendo uma gestão diferenciada, com o diálogo constante entre os setores da produção e do meio ambiente. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, e a equipe de técnicos da Sema recebeu o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, e o secretário de Agricultura do município, Sandro Marcelo Almeida, para apresentar as possibilidades de desenvolvimento do agronegócio em áreas com maior potencial para produção agrícola.

O mapa com as áreas agricultáveis da região de Capixaba foi apresentado e entusiasmou o prefeito. “É muito importante buscar conhecimento e agir dentro do que é correto. Acreditamos que o desenvolvimento pode, sim, estar aliado à conservação do meio ambiente. Estamos aqui no Cigma vendo de perto vários dados valiosos”, disse o prefeito.

O secretário Israel Milani reforçou o convite para as demais prefeituras. “É um pedido constante do nosso governador Gladson Cameli, o de atender bem a todos. Estamos firmando essa parceria com as prefeituras para também implementar o PRA, um programa que tem tudo para oferecer aos produtores além da regularização ambiental, possibilidade de financiamento e retorno financeiro”.

A reunião aconteceu no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), em Rio Branco, para firmar parceria com o Estado. Os técnicos do Escritório de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do PRA apresentaram as áreas agricultáveis da região e também falaram sobre as espécies que podem melhor se desenvolver no município. Para 2021, a meta da Sema é implementar o PRA em mais de cem hectares no Acre.

Sobre o Cigma

Com suporte tecnológico, ferramentas geoespaciais e técnicos capacitados, o Cigma oferece informações qualificadas para direcionar as estratégias de políticas do governo. O centro é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto de Terras (Iteracre), o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Fazem parte do Cigma, a Sala de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico, a Unidade Central de Geoprocessamento (Ucegeo), o Escritório Técnico de Gestão do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental (CAR/PRA), além da Divisão de Geoprocessamento do Imac.

Serviço:

O Cigma fica localizado no prédio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – Funtac, na Rua das Acácias, 219 – Distrito Industrial – Rio Branco/AC – CEP: 69. 920-175.