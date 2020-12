Governo fortalece Segurança Pública com entrega de veículos e equipamentos no valor de R$ 4,5 milhões

Para fortalecer a segurança pública estadual, o governador Gladson Cameli ampliou a frota de veículos na tarde desta segunda-feira, 14, com a entrega de 60 automóveis modelo Gol, quatro vans modelo furgão e um ônibus. Além disso, foram entregues 200 rádios comunicadores 10 estações móveis de rádio e 10 estações fixas. Juntos os equipamentos representam o investimento de R$ 4,5 milhões.

A entrega dos veículos, na frente do Palácio Rio Branco, contou com a presença de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Os 60 automóveis foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eles serão distribuídos entre Polícia Civil, que receberá 43 veículos; Polícia Militar, que será beneficiada com 10;e os outros sete serão disponibilizados à Inteligência da Sejusp. O valor investido é R$ R$ 2.832.000,00.

Já os furgões e o ônibus foram doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e atendem às resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O valor investido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública é de R$ 1.125.045,00.

Para os rádios e bases, o investimento ficou no valor de R$ 630.000,00, outro recurso conquistado por intermédio do Depen, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli agradeceu à equipe da Sejusp pelo empenho e o trabalho realizado ao longo da gestão. “Estão fazendo o seu dever, que é não deixar perder um real de recurso e estão trazendo aqui os equipamentos para que as nossas polícias possam exercer o seu trabalho”, afirmou.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, ressaltou que este é um momento de satisfação, diante da entrega dos rádios e viaturas que fortalecerão a frota da instituição. “Governador, nós temos visto o seu compromisso, empenho e dedicação e esse olhar para a Segurança Pública. Para nós muito significa esse investimento, fruto de parceria com o Depen, o que vai fortalecer o transporte dos apenados com segurança, tanto para aquele que opera como para aquele que é custodiado. Estamos no caminho certo”, disse.

Sobre os rádios, ele destacou que estes representam a integração com as demais forças. “Isso demonstra que, agora, a Polícia Penal estará integrada com todas as nossas forças, fortalecendo a comunicação que é primordial na Segurança Pública”, frisou.

“Nós podemos ter certeza de que o ato aqui consolidado representa o esforço do governo estadual junto a Brasília e o esforço dos policiais mobilizados. Todos contribuíram para que nossa gestão, capitaneada pelo nosso Secretário Paulo Cézar tivesse o êxito”, destacou o delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Fortes.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, ressaltou que a aquisição dos veículos supre uma demanda pontual, a princípio da Polícia Judiciária, que tinha parte de sua frota locada, o que consumia boa parte dos recursos de custeio. Agora esses recursos poderão ser destinados a outras frentes importantes para uma resposta à sociedade.

Ele também destacou os avanços no Iapen, com a implementação de disciplina no ambiente carcerário. “Eu insisto na disciplina porque através de um ambiente disciplinado é que o ambiente carcerário proporcionará aquilo que realmente oferta à sociedade, o cumprimento principalmente da ressocialização, o retorno à sociedade de uma pessoa melhor e adequada ao convívio entre os iguais”, afirmou.

Paulo Cézar ainda fez questão de destacar os esforços ao longo de 2020, o que garantiram um aporte de recursos que representa o quinto maior do país, quando comparado a outros estados. “O estado do Acre vai receber mais recursos do que todos os estados da região Sul, da região Nordeste e da região Norte. Mas para isso ele fez o dever de casa e isso é fruto de muito esforço. É fruto de entendimento metodológico de como se dá a repartição de recursos para que nós possamos nos adequar e nós fizemos esse exercício”, afirmou.

“Eu abracei a causa da Segurança Pública”, declarou o deputado federal Alan Rick. Na ocasião, ele elencou uma série de projetos aprovados e concluídos no âmbito da Segurança Pública.

“Nós vamos entregar nos próximos dias o novo estande de tiros do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Um sonho da corporação para o treinamento dos nossos policiais. Assumi o compromisso de também entregar para o próximo ano o estande de tiros dos policiais penais”, afirmou.

Alan Rick fez questão de destacar a aprovação do projeto da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). “Ela tinha um projeto lindo junto ao Ministério da Justiça, mas precisava de um empurrão. Nós demos esse empurrão final e o Ministério da Justiça aprovou o projeto da Denarc. São R$ 4 milhões para aparelhar nossa Denarc”, ressaltou.

Por fim, o deputado estadual Gerlen Diniz parabenizou o governador, bem como toda a equipe pelo evento e pelas conquistas que demonstram a capacidade do governo em trabalhar em prol do povo acreano.