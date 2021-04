Governo investe em reforma de espaços públicos de cultura

Desde o início da gestão do governador Gladson Cameli, o governo tem trabalhado na recuperação, revitalização e reforma de prédios públicos em posse do Estado, entre eles, os espaços culturais sob responsabilidade da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que é o órgão gestor da política cultural do governo.

A FEM administra um total de 37 prédios, localizados nas diferentes regionais do estado, que cumprem um papel fundamental na formação histórica e cultural do povo acreano.

Governo vem trabalhando para garantir a reforma de espaços como a Tentâmen e o Teatro Plácido de Castro. Foto: Jean Lopes/Seinfra

Em 2019, o governo entregou para a população a reforma da Biblioteca Pública Estadual Adonai Barbosa dos Santos, localizada no centro da capital, que recebeu melhorias significativas ao logo de toda sua estrutura predial, num investimento de mais de R$ 1 milhão em recursos públicos.

No ano passado, mesmo atravessando o período pandêmico, espaços como o Teatro dos Náuas e o Centro Cultural Cordélia Lima, em Cruzeiro do Sul, e a Biblioteca Ancelmo Marinho Lessa em Tarauacá, receberam obras de reforma e adaptação, tendo sido entregues para a população em absolutas condições de uso e garantindo a acessibilidade adequada.

Teatro dos Náuas Alberto Lôro, reinaugurado pelo governo em 2020. Foto: Diego Gurgel/Secom

Segundo o presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza (Correinha), além dos prédios já reformados, a fundação vem trabalhando diariamente nos trâmites legais para a reforma de outros, como a Tentâmen e o Teatro Plácido de Castro. “Temos trabalhado incansavelmente, em parceria com as demais secretarias, para agilizar os projetos de reforma dos nossos espaços culturais. A Sociedade Recreativa Tentâmen, por exemplo, graças a um cuidadoso trabalho da nossa gestão, hoje dispõe de recursos para a sua reforma e readequação, e logo em breve daremos início ao processo licitatório”, informa.

Correinha acrescenta ainda que a reforma da Concha Acústica é mais uma obra que está pronta para ser entregue à população, mas que o estado aguarda a melhoria da situação pandêmica para inaugurar.

“Consideramos que o momento atual seria incompatível com a inauguração de um espaço que entre suas principais finalidades está a de promover eventos, o que aglomera pessoas, e por isso estamos apenas esperando que vençamos esse duro momento em que atravessamos para inaugurarmos a concha acústica, que já se encontra devidamente revitalizada”, finaliza.

Espaços como a Biblioteca da Floresta estão em últimos ajustes nos projetos arquitetônicos para que também recebam readequações em suas estruturas. Foto: Jean Lopes/Seinfra

O secretário de Estado de infraestrutura, Ítalo Medeiros, destaca que existe uma determinação de governo para a manutenção dos espaços públicos. “O governo vem agindo na manutenção desses espaços. Há uma demanda muito grande e hoje já temos mais de 20 ordens de serviço abertas especificamente para isso. Estamos fazendo manutenção no Mercado Velho, na Passarela Joaquim Macedo, na Gameleira, no Lago do Amor, entre outras ações que temos feito para preservar esses espaços. Temos tratado isso com os outros órgãos pois essa é uma determinação de governo e reflete o zelo que temos tido com o patrimônio”, explica o secretário.

A obra do Museu dos Povos Acreanos (antigo Colégio Meta) segue em andamento e possui o recurso garantido para a sua execução. Espaços como a Biblioteca da Floresta e o Cine Teatro Recreio estão em últimos ajustes nos projetos arquitetônicos, para que também recebam readequações em suas estruturas.