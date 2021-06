Governo promove curso de especialização e troca de comando de batalhão do Corpo de Bombeiros

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 31, o governo do Estado, por meio do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, promoveu o ato solene de aula inaugural do 1º Curso de Pilotagem Operacional de Embarcação (CPOE) 2021 e a troca de comando 2° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal/Urbano (2° BEPCIF), em Rio Branco.

O 1º CPOE/CBMAC contemplará 33 agentes de cinco instituições: Exército Brasileiro, Polícia militar, CBMAC, Polícia Civil e Grupo Especial de Fronteira (Gefron). A capacitação terá duração de 36 dias, carga de 270 horas-aula, e ofertará a cada aluno o treinamento necessário para ser empregado em operações náuticas diversas: pilotagem, mecânica de motores de popa, busca, resgate e salvamento em ambientes fluviais, noções de mergulho, GPS, dinâmica fluvial, armamento munição e tiro com armas curtas e armas longas, tiro embarcado, flutuação e sobrevivência.

1º Curso de Pilotagem Operacional de Embarcação – CPOE/CBMAC 2021 e troca de comando 2° BEPCIF. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O 2º tenente bombeiro militar, Josadac Cavalcante, que deixa o comando do 2º BEPCIF e assume a coordenação do curso operacional, menciona, emocionado em sua fala, a gratidão por ter comandado uma tropa tão proativa. “É motivo de muito orgulho ter tido a oportunidade de comandar combatentes que não medem esforços para atuar nas mais diversas missões, principalmente de mergulho autônomo. A partir de hoje estarei à frente do curso, que irá capacitar guerreiros em operações náuticas, atuando com eficiência e eficácia, seja na busca e resgate, seja na repressão ao crime”, afirmou o coordenador.

O 2° tenente Bombeiro Militar Alexandre Veras assumiu o comando da unidade operacional do CBMAC. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O 2° tenente bombeiro militar Alexandre Veras, que assume o comando da unidade operacional do CBMAC, agradeceu ao comando do CBMAC pela confiança e oportunidade. “Será um grande desafio, assim como em toda a corporação, muito trabalho e muito suor nos esperam daqui para frente, esta é uma marca do nosso batalhão e também da nossa corporação, está no gene do bombeiro militar essa abnegação, buscando sempre a excelência para melhor servir a nossa sociedade”, declarou o novo comandante do 2º BEPCIF.

Coronel Carlos Batista agradeceu ao governo do Estado e parabenizou os comandantes sucedido e sucessor. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Encerrando a solenidade, o comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, pronunciou-se: “Primeiramente agradecemos imensamente ao governador do Estado, que é um amigo do Corpo de Bombeiros, da Segurança Pública. Parabenizo o tenente Josadac pela sua dedicação diferenciada à nossa corporação, pelo excelente trabalho realizado à frente desse batalhão e que com certeza fará da mesma forma na coordenação do CPOE. Ao tenente Veras, desejo um excelente comando, essa função é muito digna, pois está ligada diretamente com seu efetivo. Ouvindo as sugestões, aprimorando a política de comando, tenho certeza que terá sucesso nessa nova missão”.