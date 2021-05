Governo promove formação profissional em saúde para jovens de Cruzeiro do Sul

Uma solenidade especial, que foi realizada, na manhã deste sábado, 22, no Teatro do Náuas, em Cruzeiro do Sul, oficializou a formação de novos técnicos em enfermagem e gerência em saúde, e lançou 26 novos profissionais capacitados para atuarem no mercado de trabalho.

A cerimônia iniciou com apresentação musical, exibida em violão e voz pelo trio Maurifran Oliveira, Alanna Almeida e Joaquin Neto. Às 9h, os jovens profissionais foram convidados a adentrar à sala de espetáculos do teatro e foram ovacionados por convidados.

“Primeiramente, sou grata a Deus pela oportunidade porque sei que, a partir de agora, a nossa vida profissional ganhará outros rumos e novas oportunidades surgirão. Esperamos ajudar a sociedade daqui para a frente como fomos ensinados. Temos muito a agradecer ao governador Gladson Cameli por não nos desamparar e vou além: até aqui, foi a melhor experiência da vida de cada um de nós”, declarou Beatriz Costa, de 20 anos, agora técnica em enfermagem.

A geração de emprego e renda é um dos pilares do governo de Cameli, que vem intensificando ações e investindo para que o Estado tenha mão de obra qualificada. A juventude é a “menina dos olhos” do gestor do Acre.

“Essa é uma ação que resultou das parcerias entre o governo estadual e Federal, e que vem, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), valorizando a importância da educação profissional, como um dos instrumentos que leva ao desenvolvimento de uma sociedade. Cameli tem reforçado o desejo de levar, aos 22 municípios acreanos, essas formações para a juventude de quaisquer segmentos, possibilitando que essas pessoas criem valorosas expectativas de vida”, informou o diretor-presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC/Dom Moacyr) no Acre, Francineudo Costa.

Ao todo, o programa certificou 26 alunos, com aulas teóricas e práticas, que foram oferecidas, por meio de ensino remoto, gratuitamente pelo Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (CEFLORA). O instituto pretende lançar, nos próximos dias, um novo edital de cursos a distância (EAD), com 450 vagas para todo estado.

A mais nova profissional em gerência em saúde, Natália Silva, 20 anos, destaca a qualidade das aulas ministradas e diz que “os alunos tiveram acesso a novas técnicas para lidar com acometidos pela Covid-19” e que “isso ajuda no trabalho de redução dos índices da doença em toda a região”.

“Para nós, que já estamos na área de saúde, é de suma importância a vinda de novos profissionais. Com efeito, são pessoas que vêm para agregar valores aos serviços prestados na região. É grandioso o trabalho que o instituto vem realizando aqui no Juruá. Por isso, ficamos muito felizes e agradecidos pelo olhar diferenciado que Gladson Cameli tem nos dado nesse tempo de pandemia”, analisou, agradecido, o gerente-geral da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, Macson Rosas.

A festa, que também contou a presença da coordenadora do núcleo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) na região, Ruth Bernardino; a coordenadora-geral do Ceflora, Raylene Cameli; a coordenadora-geral da Escola de Saúde Maria Moreira da Rocha, Aldenice Ferreria; e o representante do deputado federal Alan Rick, Genilson Maia, foi encerrada às 10h, com muitos risos, abraços e olhares esperançosos para um futuro promissor.