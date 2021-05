Governo promove oficiais e praças da PM e do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul

Na solenidade realizada no Teatro dos Náuas, na manhã desta terça-feira, 4, o governo do Estado promoveu oficiais e praças da Polícia Militar (PMAC) e do 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio (4ºBepecif) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), em Cruzeiro do Sul.

Ao longo de sua gestão, Cameli vem demonstrando zelo e apreço ao trabalho realizado pelas forças de segurança em todo o estado, reconhecendo que a promoção é um momento especial na carreira militar, principalmente, neste momento de pandemia.

Foi nesse sentido que o chefe do executivo reconheceu e entregou novas incumbências a Ivan Rocha de Almeida ao cargo de capitão bombeiro militar; a Daniel Teixeira dos Santos, Marfison Soares de Oliveira e Robson Belo Nogueira, todos ao posto de 1º tenente do quadro combatente da PM; a Paulo Sérgio Martins e José Marivaldo Gonçalves, ambos 1º tenentes do quadro administrativo do órgão.

Cerimônia de promoção de praças e oficiais realizada no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. Foto: Cedida.

O subcomandante da Polícia Militar no Acre (PMAC), coronel Luciano Dias, afirma que é uma rotina da gestão de Cameli capacitar os agentes de segurança do Estado.

“O policial faz uma capacitação para ser promovido ao realizar cursos de aperfeiçoamento, superior ou de formação. É um ganho para a instituição e também um reconhecimento ao policial militar na função que ele exerce. Esse olhar do governo é de extrema relevância ao entender que esses profissionais precisam estar muitos bem preparados para executar funções primordiais dentro de uma sociedade”, avalia o subcomandante.

Foram formalizadas outras promoções de 5 segundos-tenentes da PM, 1 segundo e primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, 4 primeiros-sargentos, 2 segundos-sargentos e 1 terceiro-sargento da Polícia Militar e 24 cabos bombeiros militares.

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Carlos Batista, afirma que Cameli é um amigo das instituições militares do estado. Foto: Cedida.

“Estamos felizes com essas promoções. Quem mais ganha com isso é a sociedade que terá militares praças e oficiais mais motivados para realizar seus serviços. Somos muito gratos ao governador Gladson Cameli. O Corpo de Bombeiros tem crescido muito, mesmo diante de uma pandemia, com os investimentos nele realizados. Eu sempre digo que Cameli é um amigo do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre”, relata o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Carlos Batista.

Militares agradeceram o cumprimento da promoção na data prevista por lei. Foto: Cedida.

Outras autoridades também estavam presentes na cerimônia, como o representante do governo, o vice-governador Major Rocha; a deputada federal, Mara Rocha; vereadores locais; representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica; e o subsecretário de segurança pública no Juruá, Major James Clei Silva de Carvalho.