Governo realiza ação de Páscoa com crianças do bairro Vila Maria

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizou nesta quinta-feira, 1, uma ação de Páscoa com as crianças da Comunidade Vila Maria, no bairro Distrito Industrial.

A ação contou com entrega de lanches produzidos pelos servidores da SEASDHM e uma doação de doces feita pela Farmácia do Consumidor, que presenteou mais de 50 crianças. Com a maioria dos moradores em situação de vulnerabilidade, foi realizado também um visita socioassistencial para atender as demandas da comunidade. As setenta famílias da localidade foram beneficiadas com cestas básicas.

Ação contou com entrega de lanches produzidos pelos servidores da SEASDHM e uma doação de doces feita pela Farmácia do Consumidor, que presenteou mais de 50 crianças. Foto: Lucas Oliveira.

“Ficamos muito felizes com esse lanche, as lembrancinhas e as cestas básicas que foram distribuídas para todo mundo. Todos que receberam estão precisando muito”, destacou a moradora da comunidade, Antônia Costa.

Em parceria com o Sistema Fecomércio – Sesc e Senac, a comunidade já vem sendo atendida com sopas e marmitas. “Hoje fizemos uma ação diferente, além das entregas de sopas e marmitas, levamos um momento lúdico para as crianças. É importante mantermos o contato com as comunidades para conhecermos sua realidade e assim propormos e levarmos as políticas públicas do Estado”, enfatizou a secretária da pasta, Ana Paula Lima.

Secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima, considera importante a proximidade com a comunidade para que o Estado conheça a realidade de todos e trabalhe políticas públicas Foto: Lucas Oliveira.

A ação seguiu os protocolos de segurança, sendo utilizadas luvas, máscaras e álcool em gel por todos os presentes.