O Governo do Estado do Acre, em uma ação por meio do Departamento de Estrada de Rodagem (Deracre), deu início na última segunda-feira, 1, à Operação Tapa-Buraco na Rodovia AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre.

Segundo o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, a operação foi um pleito do prefeito de Porto Acre que requereu a atuação do órgão na comunidade, o que de pronto foi atendido.

Governo realiza Operação Tapa-Buraco na Rodovia AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre. Foto: Cedida.

“A manutenção da AC-10 é de rotina e seu custo operacional é noventa e cinco por cento financiado pelo Estado”, explica o presidente.

Valmir Vasconcelos, encarregado pela execução dos serviços, afirmou que à princípio os trabalhos estão sendo executados na altura do KM 26 e 27, onde o asfalto apresenta bastante deterioração.

“O asfalto que está sendo aplicado é o quente, que é mais eficiente para esse tipo de operação e os trabalhos seguirão por mais uns dias até que os principais pontos críticos tenham sidos removidos”, esclarece.