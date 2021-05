Governo vai investir R$ 3,5 milhões em obras no Cieps

Responsável por formar, capacitar e atualizar os profissionais que atuam na Segurança Pública, o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa do Acre (Cieps), localizado em Rio Branco, passará por nova intervenção de reforma, expansão e modernização predial. A previsão de início da obra é para o mês de junho e o recurso será viabilizado por meio do Fundo Nacional de Segurança (Fundeseg), além de recursos próprios, com previsão de aporte aproximado de R$ 3,5 milhões.

O plano foi apresentado pelo titular da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, aos representantes das instituições que integram as forças da Segurança, na quarta-feira, 4, em reunião nas dependências do Cieps.

Entre as intervenções e melhorias, deverá ser realizada a revitalização do espaço, com implantação de laboratório de informática, modernização das salas de aula, estúdio para produção de vídeo, construção de estande de tiros para treinamento, área de musculação e também para a prática de artes marciais e defesa pessoal, cercamento das dependências do centro com alambrado e pavimentação das vias e do pátio de treinamento.

A intervenção ainda contemplará a disponibilização de espaços para os órgãos de ensino das forças de Segurança e abrigará a sede administrativa do Centro Integrado de Operações Aéreas. “O local é onde formamos nossos profissionais para atender os anseios da população e, para isso, precisamos que estejam sempre bem preparados e capacitados”, declarou o secretário.

Participaram da apresentação os representantes das diretorias de Ensino das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), além de engenheiros equipe de Planejamento e Gestão da Sejusp.