Governo vistoria obras e anuncia novos investimentos para a segurança pública no Vale do Juruá

“É um olhar que valoriza o profissional e também a comunidade. O policial, quando lhes é garantido melhores condições de trabalho, passa a exercer a sua função motivado e isso é garantia de trazer à sociedade o que ela tanto almeja, que é o direito de ir e vir – a efetiva segurança pública”. Com essas palavras, o titular da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo César Santos, anunciou, nesta sexta-feira, 21, novos investimentos para o Juruá e realizou vistorias em obras que estão em andamento na cidade de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A equipe, que também era composta pelo comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6ºBPM), tenente-coronel Evandro Bezerra; o representante da secretaria no Juruá, James Clai de Carvalho; o tenente-coronel, Assis dos Santos; o agente de polícia civil, Jonas Oliveira; o engenheiro da Sejusp, Márcio Oliveira; e o delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Portes, seguiu para averiguar os serviços.

Vistoria foi realizada na manhã desta sexta-feira, 21. Foto: Marcos Santos/Secom.

Orçadas em R$ 1 milhão, as reformas dos prédios da Delegacia da Mulher (DEAM), do Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Centro Socioeducativo (ISE), que foram anunciadas pela Sejusp no dia 26 de março, geraram empregos para quase 100 famílias e avançam para a fase de conclusão.

“Gladson Cameli priorizou a segurança como um dos baluartes da sua administração e vem investindo, não só com a reposição de efetivo, com mais de 500 homens contratados ao longo dos dois últimos anos, num cenário em que nenhum estado do país contratou esses profissionais, mas também na convocação de 200 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar. Além disso, o governo vai incorporar mais 100 homens ao Corpo de Bombeiros, vem estabelecendo tratativas com a Polícia Civil e, futuramente, lançará edital de concurso efetivo para o ISE. São investimentos que demostram a preocupação da gestão estadual em garantir uma melhor segurança ao cidadão acreano”, ponderou o secretário Paulo César.

A equipe prevê a entrega das quatros unidades de segurança pública para setembro. Foto: Marcos Santos/Secom.

O coronel James Clai de Carvalho avalia que “o andamento das obras está a contento” e prevê que “em meados de setembro elas sejam entregues”.

Por volta das 14h, em frente ao quartel do 6º BPM, em Mâncio Lima, Paulo César anunciou que cerca de R$ 2,5 milhões serão usados para construir, naquela região, a unidade do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), ainda este ano. Para a segunda cidade mais populosa do estado, mais de R$ 300 mil serão usados para erguer, no complexo do 6ºBPM, uma quadra poliesportiva e uma academia.

Cerca de R$ 2,5 milhões serão investidos nas unidades de segurança de Mâncio Lima. Foto: Marcos Santos/Secom.

“Nós agradecemos ao governo do Estado pela forma aguerrida com que ele tem tratado as questões inerentes à segurança pública. Eu e os meus policiais estamos absolutamente felizes porque sabemos que serão ofertados os melhores serviços para atender à sociedade”, finalizou o delegado titular de Mâncio Lima, José Obetânio dos Santos.