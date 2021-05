“Hoje se encerra um ciclo de isolamento“, diz Gladson ao chegar para inauguração da Ponte do Abunã

Jairo Barbosa

Acompanhado pela primeira-dama Ana Paula Cameli, o governador do Acre, Gladson Cameli, chegou à Ponte do Abunã por volta das 9 horas (horário de Rondônia). Depois de cumprimentar autoridades, ele conversou com a imprensa e falou da satisfação em participar e presenciar um momento que qualificou como “histórico”.

“Hoje se encerra um ciclo de isolamento. O Acre não quer se melhor do que ninguém, mas nós somos um estado que brigou para ser brasileiro e a gente merece essa obra. Estamos abrindo definitivamente o estado para o desenvolvimento e temos que agradecer ao governo federal e as bancadas do Acre e de Rondônia. Estamos conectando o Acre a todo o Brasil e agora vamos promover o desenvolvimento”, disse o governador. O presidente Jair Bolsonaro ainda não chegou no local.