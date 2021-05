Iapen inaugura corredor de segurança com cães em presídio de Senador Guiomard

Os cães desde a sua domesticação vêm servindo ao homem de diversas maneiras. Como cão policial, eles desempenham importantes funções, principalmente como farejadores e cães de apreensão. No Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), além de ajudar no processo de revista entre pavilhões, detectando odores de objetos ilícitos, os cães estão sendo utilizados para guarda de unidades penitenciárias.

Os cães irão reforçar a segurança da unidade prisional de Senador Guiomard. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp

Nesta terça-feira, 25, o instituto inaugurou um corredor de segurança que percorre todo muro em sua extensão e que delimita a parte detrás da unidade penitenciária de Senador Guiomard. Os cães, que no total são três adultos e um filhote, deverão ajudar a manter a segurança do perímetro, reforçando a guarda da unidade e apoiando as ações de vigilância realizadas no período noturno, pela guarda de policiais penais.

“A utilização dos cães é mais uma opção orquestrada com o fim de reforçar a segurança nos presídios, otimizando a utilização dos recursos e trazendo maior tranquilidade para os profissionais que atuam no sistema. A ideia é expandir o projeto para as demais unidades”, destacou Maurício Pinheiro, secretário adjunto de Segurança Pública do Acre.

O secretário destacou a importância da utilização dos cães para otimização do serviço prestado pelo sistema. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp

O corredor foi montado com recursos próprios do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) que vem trabalhando para fortalecer as unidades e ampliar a eficiência do trabalho policiais. Só no presídio de Senador Guiomard, já foram implantados o sistema de scanner corporal, sistema de videomonitoramento e agora, tem o apoio da vigilância noturna com cães farejadores.

“O canil do instituto dispõe de médico veterinário, medicamentos e todo o aparato necessário para o cuidado e trato desses animais, que são consideramos parceiros. Já inserimos esse serviço em Rio Branco e também na cidade de Cruzeiro do Sul. Policiais penais também estão sendo capacitados para a expansão do uso de cães em outras unidades penitenciárias. Logo teremos o serviço sendo utilizado em todo o estado”, informou Arlenilson Cunha, presidente do Iapen.

O presidente do Iapen informa que o serviço deverá expandido para outras unidades prisionais. Foto: Dharcules Pinheiro/Sejusp