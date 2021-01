Indígena Fernando Katukina é o primeiro a ser vacinado em Cruzeiro do Sul

No entardecer desta terça, 19, o governador Gladson Cameli desembarcou no aeroporto de Cruzeiro do Sul, com 1.885 doses da vacina anti-Covid do Instituto Butantan. Em seguida com o prefeito do município, Zequinha Lima, o governador participou da solenidade de vacinação de seis pessoas do grupo prioritário. O indígena Fernando Katukina, de 55 anos, foi o primeiro a ser vacinado pela enfermeira Daniele Lima do Programa Nacional de Imunização (PNI), juntamente com mais cinco pessoas do grupo prioritário, profissionais de saúde e idosos institucionalizados.

Gladson ressaltou que todos os esforços dele e da sua equipe representam um ato humanitário em favor da vida.

“Essa vacina não tem cor, não tem raça, não tem ideologia, não tem partido. Sou um homem de fé e acredito que a cada semana nós vamos vencendo os desafios e vacinando mais pessoas. Quando a gente tem Deus no coração podemos mover as montanhas. A nossa luta continuará até imunizarmos toda a população do Acre”, afirmou o governador.

Ele advertiu, ainda, que a pandemia de Covid-19 não acabou e que os protocolos de proteção precisam ser utilizados.

“As pessoas têm que se conscientizar da seriedade desse momento ou teremos que tomar medidas drásticas. É preciso obedecer os protocolos porque pode chegar o momento de não ter leitos hospitalares para todos. Evitem as aglomerações e higienizam as mãos com água e sabão ou álcool 70. Continuem a usar máscaras para me ajudar a virar essa página e retomarmos a liberdade,” salientou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou que esse momento vai ficar na história de Cruzeiro do Sul.

“A gente só ouvia falar em pandemia nos livros de história e agora estamos vivendo essa triste realidade. O Acre inteiro reconhece o esforço do governador para que esse momento de esperança pudesse acontecer. É um ato em que as pessoas passam a acreditar em voltar a viver normalmente. O preço da vacina é a vida e a nossa equipe vai se desdobrar para dar conta de vacinar todas as pessoas do município. Não queremos que aconteça aqui o que se passou em Manaus,” destacou o prefeito.

O secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, contou que Gladson Cameli, desde o primeiro momento da pandemia, se empenhou junto à equipe da Sesacre para realizar o sonho de trazer uma vacina para o Acre.

“Agora começamos a imunizar toda a nossa população. Mas é importante que continuamos a manter os cuidados, porque essa guerra ainda não acabou,” advertiu Alysson.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, agradeceu a luta do governador para conseguir a vacina.

“Todos os deputados estaduais estão juntos desde o início dessa pandemia para ajudar o governador Gladson. A Assembleia contribuiu liberando recursos públicos através da aprovação de leis que permitiram a construção dos hospitais permanentes. Agora, recentemente, autorizamos a compra das vacinas para vivermos um momento de esperança e liberdade para voltarmos a uma vida normal”, concluiu Nicolau.