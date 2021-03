Mais de 11 mil doses da Coronavac chegaram ao Acre ontem, quarta-feira

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu nesta quarta-feira, 17, mais 11.220 doses da vacina contra Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, a Coronavac. As doses fazem parte da 8ª etapa de imunização, da primeira fase de grupos prioritários.

Doses fazem parte da 8ª etapa de imunização, da primeira fase de grupos prioritários. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

As novas doses são para a imunização de mais 33% das pessoas de 70 a 74 anos, e 7% dos trabalhadores da Saúde, atendendo 91,8% dos trabalhadores da Saúde. Ainda, a reserva das segundas doses continua sendo obrigatória.

Doses começaram a ser enviadas aos municípios ainda nesta tarde da quarta-feira, 17. Foto: Divulgação

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada em 19 de janeiro. Com a nova remessa, o Acre contabiliza 101.600 doses, contemplando o referente a 60.300 pessoas para primeira dose, e 41.300 pessoas para segunda dose. Apenas 19 mil doses do Laboratório Fiocruz não foram recebidas, por se tratar de esquema com intervalo de 90 dias, estando previsto o envio para abril e maio de 2021.