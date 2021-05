Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul realiza escuta pública sobre reordenamento de escolas da zona rural

Equipe do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul realizou nesta quarta-feira, 26, escuta pública com a comunidade do Ramal 3 sobre o reordenamento de rede das escolas Norberto Assunção Cavalcante e Humberto de Campos. A reunião teve como objetivo explicar a proposta de tornar as escolas seriadas e ouvir a comunidade sobre o assunto.

Com o reordenamento, a escola Humberto de Campos irá trabalhar com as séries do 1° ao 8° ano e a escola Norberto Assunção irá oferecer o 9° e o ensino médio, assim as escolas se tornarão seriadas.

“Viemos conversar com a comunidade sobre o reordenamento de redes dessas duas escolas. A ideia é que essas escolas passem a ter todas as turmas seriadas, deixando de lado as salas multisséries. Isso vai proporcionar mais qualidade na educação dos nossos alunos, e também traz muitas melhorias para os professores e gestores, na organização e realização das atividades escolares”, destacou a coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, professora Ruth Bernadino.

A comunidade compareceu ao chamado das escolas para a reunião, e votou por aclamação na proposta de redirecionamento de rede das escolas.

“É muito importante porque nós estamos vendo nossos filhos aprender um ensino de qualidade, e o que nós esperamos está sendo cumprido, mesmo numa pandemia, nós vemos que os profissionais da educação estão trabalhando para o bem-estar das nossas crianças”, disse Antônio Barbosa, morador do Ramal 3, e pai de aluno da escola Humberto de Campos.

Um dos benefícios da mudança da educação multisseriada para a seriada é o oferecimento da carga horária de forma mais efetiva, pois o professor em sala pode dar total atenção aos alunos por estarem todos na mesma série. Assim também, os professores conseguem planejar e executar os planos de aula de forma mais eficiente