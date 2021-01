Obras de aeroportos do interior seguem em ritmo acelerado

Visando cumprir o compromisso de retirar os municípios acreanos do isolamento, o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), encaminhou na manhã desta quarta-feira, 13, material de construção para ser usado nas obras de manutenção das pistas dos aeroportos do interior do estado.

Foto: Erisney Mesquita

De acordo com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, os aeroportos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter irão passar por manutenção, com a construção de cerca no padrão da Anac, e também recuperação da pista com a operação tapa-buracos e recapeamento.

“O material está indo de Cruzeiro do Sul na balsa Comandante Deodato, recuperada pelo Departamento, e será levado inicialmente até Porto Walter, onde já começaram as atividades de limpeza e agora vão começar as de recuperação”, disse o gestor.

Foto: Erisney Mesquita

Petrônio finalizou dizendo que a obra terá inicialmente um custo de R$ 4 milhões e que o prazo para sua conclusão será de três meses.