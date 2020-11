Oficina Pedagógica de Saúde e Meio Ambiente na Escola abre vagas para professores

Saúde Planetária é tema do evento integrante da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

Estão abertas as inscrições para a 10° Oficina Pedagógica de Saúde e Meio Ambiente na Escola, promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A programação, com o tema “Saúde Planetária”, é voltada aos professores de escolas públicas e privadas de todo o país. O encontro online será realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, das 10 às 12h, e será transmitido ao vivo por meio da plataforma Zoom.

Integrante do projeto educacional da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma), a iniciativa tem como finalidade estimular ações, projetos e atividades educativas para professores e alunos da educação básica do 6° ao 9° ano do ensino fundamental (anos finais) e do ensino médio regular, incluindo a Educação para Jovens e Adultos (EJA).

A programação é voltada aos professores de escolas públicas e privadas de todo o país. (Divulgação)

Os professores são responsáveis pelas inscrições dos trabalhos desenvolvidos por seus alunos. Caso o projeto tenha sido desenvolvido em grupo, apenas um docente pode ficar responsável pela inscrição.

As inscrições podem ser realizadas nas seguintes modalidades educacionais: Produção Audiovisual, Produção de Texto ou Projeto de Ciências. Entre os pré-requisitos, o projeto deve ter seu período de desenvolvimento entre 2019 e 2020. O processo de avaliação dos trabalhos é divido nas etapas regionais e nacionais.

Com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as programações das oficinas pedagógicas online têm ocorrido quinzenalmente desde junho de 2020 e, de acordo com o cronograma, estão previstas até dezembro deste ano.

Nesta décima edição, a oficina pedagógica oferta 300 vagas para profissionais da educação de todas as áreas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico olimpiada.fiocruz.br/oficinas. Ao final todos os educadores receberão certificado de participação.