Polícia Militar do Acre promove mais 163 oficiais e praças

Em mais um dia de celebração, a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou na tarde desta sexta-feira, 30, a promoção de 163 oficiais e praças da corporação, cujos graus hierárquicos vão desde sargentos a coronéis. A solenidade foi realizada na quadra de esportes do colégio Militar Tiradentes e contou com a presença do governador Gladson Cameli, além de convidados e familiares dos militares promovidos.

Solenidade foi realizada na quadra de esportes do colégio Militar Tiradentes e contou com a presença do governador Gladson Cameli Foto: Pedro Devani/Secom.

Participaram da solenidade o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Maurício Pinheiro, o comandante geral da Polícia Militar (PMAC), Paulo César Gomes, o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, o diretor-presidente do Instituto Sócio Educativo (ISE), Mário Cézar Freitas, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista e o presidente da Associação dos Militares do Acre, Railson do Amaral.

A partir de agora, os novos praças e oficiais promovidos podem assumir novas funções Foto: Pedro Devani/Secom.

Seja por antiguidade ou merecimento, o ato de promoção na vida de um policial militar representa um momento de realização pessoal e profissional, fruto do empenho e dedicação à carreira, e acima de tudo, do compromisso firmado com a sociedade. A partir de agora, os novos praças e oficiais promovidos podem assumir novas funções, conscientes das responsabilidades pertinentes aos novos graus hierárquicos.

“É um compromisso meu, mesmo diante de um momento tão difícil, valorizar aqueles que doam suas vidas e têm prestado relevantes serviços à nossa população. Não são todos os gestores que cumprem o tempo correto das promoções e essa é uma prerrogativa minha, uma forma de incentivar e valorizar nossos profissionais. Um militar motivado, presta um melhor serviço à nossa população”, destacou o governador.

Valorizar aqueles que doam suas vidas e têm prestado relevantes serviços à população é um compromisso seu, afirma governador Gladson Cameli Foto: Pedro Devani/Secom.

Pontual em suas palavras, o secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro, destacou a escolha feita pelos policiais e os agradeceu pelo serviço prestado à população. “Dentre tantas profissões, escolheram servir e proteger a sociedade, isso com a entrega da própria vida, caso necessário. Muito me orgulho de estar aqui presente, nesse ato de reconhecimento e valorização. Agradeço a todos pelo serviço e parabéns pelas promoções”, disse o secretário.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Cezar Gomes, essas promoções representam aproximadamente 10% do efetivo da corporação. Ele agradeceu ao governador pelo voto de confiança e pela manutenção da valorização dos servidores, dentro das datas previstas.

Promoções representam aproximadamente 10% do efetivo da corporação Foto: Pedro Devani/Secom.

“Só temos a agradecer ao governador pelo voto de confiança a nós dedicado e dizer que essa data é muito importante para nós, pois trata-se de um avanço na carreira profissional de cada militar, que muitas vezes tiveram que deixar a família e voltar à sala de aula, aprimorando-se e dedicando-se cada vez mais ao serviço. A esses profissionais, nossos parabéns”, finalizou.

Ainda durante a solenidade, a Polícia Militar entregou nas mãos do governador Gladson Cameli o projeto para retomada do policiamento comunitário, visando ações preventivas e integradas com a comunidade.