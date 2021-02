Policlínica do Tucumã passa a oferecer eletrocardiograma digital

A parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, e o Núcleo do Telessaúde no Acre resultou na oferta do eletrocardiograma digital, que possibilita ao paciente a facilidade de sair da unidade já com o laudo avaliado pelo médico, dando celeridade ao atendimento e tratamento.

Inicialmente, os exames serão realizados duas vezes na semana e precisam de encaminhamento médico. “A princípio, os exames serão realizados às terças e quintas-feiras, pela manhã, mas o cidadão pode procurar qualquer outro dia na semana para realizar o agendamento”, explicou o gerente da Policlínica, João Paulo Silva.

Interessados podem procurar a Policlínica do Tucumã das 8 às 12h, e das 14 às 17h, para realizar o agendamento do exame, munidos do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e pedido médico Foto: Taís Nascimento

João Paulo Silva enfatiza que “o eletrocardiograma é para demandas eletivas, que não são de urgência e emergência, ou seja, para pacientes que já tenham o pedido médico”. Ainda, de acordo com ele, a partir de março o objetivo é que esse tipo de exame seja realizado todos os dias da semana.

Como é feito o eletrocardiograma

Após deitar-se na maca, uma enfermeira coloca os eletrodos sobre o peito do paciente, liga o equipamento e inicia o processo computadorizado. As ondas captadas pelos eletrodos – uma espécie de adesivo específico – são enviadas a uma plataforma de software que as transforma em imagens, posteriormente enviadas e avaliadas pelo médico.

