Prédio da Delegacia Geral de Acrelândia passa por vistoria da Sejusp

Buscando ouvir e atender as solicitações para melhoria dos espaços públicos em que os servidores das forças de segurança executam seus trabalhos diários, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), enviou nesta sexta-feira, 30, uma equipe técnica para visitar a Delegacia Geral do município de Acrelândia.

O espaço é integrado para os serviços da Polícia Civil e Militar do município Foto: Jean Lopes/Seinfra

Totalmente reformada, ainda no final de 2019, primeiro ano de gestão do atual governo, a delegacia funciona de forma integrada com a Polícia Militar e segundo o engenheiro civil da Sejusp, Victor de Freitas, dentre as solicitações de melhorias foram pontuados pequenos ajustes, como manutenção da parte elétrica e de Internet. Quanto à estrutura, foi detectado apenas um problema com goteira identificada em uma das salas.

“A visita foi bem tranquila e proveitosa. Estamos levando para análise também a possibilidade de transformar o terreno ao lado da delegacia, pertencente à Polícia Militar, em um pátio para estacionamento de viaturas e veículos apreendidos. No mais, devemos retornar ainda esta semana para resolver os problemas na parte elétrica de estrutura e Internet”, destacou o engenheiro.

Victor de Freitas é engenheiro civil da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública Foto: Ascom/Sejusp

O secretário de Segurança, Paulo Cézar Rocha dos Santos, se colocou à disposição dos gestores para ouvir e receber todo e qualquer tipo de reclamação ou sugestão de melhoria, que beneficie não só os servidores do sistema integrado de segurança pública, mas a população em geral, a qual o governo tem obrigação de servir.

“Temos o compromisso de fazer com que o serviço público funcione, e para que funcione, precisamos fornecer condições aos que estão trabalhando na ponta. Coloco a Secretaria e toda a nossa estrutura à disposição das instituições que integram o sistema de segurança. Nosso o objetivo é sempre buscar melhorias e chegaremos mais longe se unirmos forças”, finalizou.