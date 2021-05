Primeiras doses da vacina Pfizer chegam ao Acre nesta segunda-feira

“A chegada de mais lote de vacinas representa a nossa esperança de dias melhores”, disse o governador Gladson Cameli ao receber as primeiras 1.170 doses da vacina Pfizer, nesta segunda-feira, 3, na Rede de Frio Estadual. Junto com esse lote, também estão as 19.750 doses da vacina produzida pela Fiocruz, a Oxford/AstraZeneca, que serão utilizadas para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários.

“Estamos ansiosos para que em breve possamos voltar às nossas atividades, mas para isso, precisamos estar imunizados. E neste momento a vacina é a nossa maior proteção, associada aos cuidados como uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social”, disse o governador Gladson Cameli.

“Neste momento a vacina é a nossa maior proteção”, destacou Cameli. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

Os imunizantes serão utilizados para a primeira dose dos seguintes grupos prioritários: comorbidades de 55 a 59 anos de idade com decréscimo de faixa etária, gestantes e puérperas acima de 18 anos com comorbidades, pessoas com doença renal crônica em hemodiálise e diálise acima de 18 anos, deficiência permanente cadastrado no Benefício de Prestação Continuada (BPC), acima de 18 anos, e Síndrome de Down acima de 18 anos.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, esteve ao lado do governador acompanhando a chegada das vacinas. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

Ainda, serão utilizadas doses para a continuidade de 7% das Forças de Segurança e Salvamento e 6% para a segunda dose deste mesmo grupo. As vacinas Pfizer, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, serão armazenadas no freezer que o estado já possui.

“Não haverá necessidade do ultrafreezer que seria enviado pelo Ministério da Saúde, tendo em vista a quantidade de doses. Então, armazenaremos no freezer que já temos e que alcança a temperatura de -25 graus”, explicou Alysson Bestene.

Vacinas da Pfizer. Foto: Junior Aguiar/Sesacre

As vacinas Pfizer ficarão armazenadas nos freezers da Redes de Frio Estadual e serão distribuídas ao município de Rio Branco conforme forem acabando as doses.

Mais informações sobre a distribuição das doses estão contidas no informe técnico abaixo: