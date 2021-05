Produtores recebem assistência técnica para alavancar produção em Feiras da Agricultura Familiar

O Governo do Acre, por meio da Secretária Estadual de Meio Ambiente (Sema), deu início a implementação do Programa de Incremento a Produtividade Comunitária (IPC) com o diagnóstico dos produtores cadastrados que comercializam nas Feiras da Agricultura Familiar, em Rio Branco.

Pequenos produtores recebem assistência técnica e capacitações voltadas para o fortalecimento da produção Foto: cedida

A proposta é apoiar os pequenos produtores incentivando a produção por meio da oferta de assistência técnica e capacitações voltadas para o fortalecimento da produção e ainda garantir aos produtores o incremento com aquisição de equipamentos como tratores, câmaras frigoríficas, barco, tendas, entre outros.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destaca que esta é mais uma ação de integração da pasta do Meio Ambiente com os produtores rurais. “O governador Gladson Cameli determinou que a pasta ambiental seja descentralizada e aberta a atender as comunidades tradicionais e produtores rurais, especialmente da agricultura familiar. Os IPCs vão apoiar diretamente essas famílias, com assistência técnica especializada e apoiar as ações com os equipamentos necessários”.

O programa beneficia cerca de 300 produtores rurais em sete comunidades do Acre Foto: cedida

A primeira visita técnica foi realizada com os produtores rurais das comunidades da Horta Nativa, de Capixaba, e das Mulheres Campesinas, do Bujari. Eles comercializam a produção nas feiras localizadas em frente ao prédio do Incra e também na entrada do Bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

“As equipes já realizaram a primeira etapa de cadastramento e das visitas in loco. Lá, pudemos verificar todas as etapas da produção e, agora, estamos acompanhando como se dá a comercialização dessa produção. Queremos garantir que os produtos estejam dentro de um padrão de qualidade para que possam garantir a venda dessa produção. Nosso trabalho, nesta etapa, consiste em orientar e apontar onde podem e devem melhorar para obter melhores resultados quanto à comercialização dos produtos ofertados nas Feiras da Agricultura Familiar”, explica a coordenadora da Divisão de Gestão Territorial e Ambiental da Sema.

A primeira visita técnica contemplou os produtores rurais das comunidades da Horta Nativa e das Mulheres Campesinas, de Capixaba e Bujari Foto: cedida

O programa beneficia cerca de 300 produtores das seguintes comunidades: Associação dos produtores do Polo Agroflorestal da Estrada da Borracha ( Aspaeb), em Xapuri; Cooperativa de Produção e Comercialização de Produtos Agroextrativistas da Vila Campinas, de Plácido de Castro (Cooperaçaí); Cooperativa de Senador Guiomard (Coopeam); Associação de Produtores e Produtoras Rurais Três Fronteiras-Mulheres Campesinas (Bujari); Comunidade Triunfo em Marechal Thaumaturgo, Associação de Moradores e Produtores Rurais do PDS, Porto Carlos Fronteira em Brasileia e o Grupo Horta Nativa, em Capixaba.