Projeto Plantando Sonhos oferece formação profissional a jovens internos

Na manhã desta segunda-feira, 26, o titular da Secretaria de Produção e Agronegócios do Acre (Sepa), Nenê Junqueira, recebeu em seu gabinete o presidente do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Mário César Freitas, com o objetivo reafirmar a parceria entre as instituições.

Parceira entre ISE e Sepa resultou no projeto-piloto intitulado “Plantando sonhos” Foto: Cedida.

A parceira entre ISE e Sepa resultou no projeto-piloto intitulado “Plantando sonhos”, que consiste em oferecer aos jovens internos formação profissional. “O apoio da Sepa é fundamental para nós. Com os treinamentos que nos oferecem, temos condições de aplicar conhecimento técnico na produção das nossas hortaliças”, disse Mário César Freitas.

Atualmente, mais de 300 jovens estão internados em unidades socioeducativas no Acre, sendo quatro delas em Rio Branco e quatro no interior. O objetivo agora é unir forças para expandir o projeto até outras unidades socioeducativas.

“Ficamos muito satisfeitos em fazer parte desse projeto. Contribuímos com insumos, adubos e treinamentos para a construção da primeira horta da instituição na unidade do Juruá, e agora esses jovens podem plantar e colher, garantindo, além de ocupação, uma alimentação saudável. Estamos dispostos a contribuir para que o projeto atenda outras unidades socioeducativas”, afirmou Nenê Junqueira.