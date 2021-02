Pronto-Socorro da capital abre mais 4 leitos de UTI

Equipes do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco realizaram a abertura de mais quatro leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), na noite da terça-feira, 16. A ampliação faz parte do cronograma de serviço, voltado a proporcionar o atendimento necessário a quem procura o PS.

“Estamos com 15 leitos ativos, e cinco vagas aguardando a regulação dos pacientes”, explicou a gerente de Assistência do PS, Mônica Nascimento. O quarto andar da unidade foi fechado para atender apenas pacientes com Covid-19, e conta com dez leitos de UTI.

Quatro leitos de UTI foram abertos na noite da terça-feira, 16. Foto: Cedida

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), tem realizado múltiplos esforços para garantir, à população acreana, a estrutura necessária para enfrentar a pandemia da Covid-19. Por isso, o trabalho está sendo voltado para a abertura de mais leitos de UTI e de enfermarias, e, também, garantir a autonomia das unidades referenciais em relação à produção do oxigênio.