Reforma do estádio Arena do Juruá gera emprego e renda a famílias da região

Tido como principal palco do esporte da segunda região mais populosa do Acre, o estádio Arena do Juruá vem passando por reforma que reestruturará sua rede elétrica e hidráulica, que reformará as arquibancadas e os vestiários e que lhe dará uma nova pintura e um novo gramado.

A arena entrou num pacote de reformas do governo do Estado após sofrer depredações e os trabalhos vêm gerando emprego e renda a famílias da região. “Já tivemos grandes avanços nas obras de engenharia civil e nos próximos meses queremos seguir com os serviços de engenharia elétrica e hidráulica”, informou Adelcimar Carvalho, coordenador de esportes do núcleo da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE) no Juruá.

Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

Dentre os serviços já realizados no estádio, estão a restauração parcial do sistema elétrico, com a troca de mais de mil lâmpadas fluorescentes por luminárias de led, a substituição dos refletores do campo de futebol e a finalização da pintura, com 85% dos trabalhos concluídos.

Além de ser o palco que proporciona ao juruaense grandes emoções oriundas do futebol, a arena é também um caminho para aquecer a economia local.

Atividades esportivas realizadas na arena geram empregos e renda para famílias da região. Foto: Adelcimar Carvalho

“Quando o Náuas mandava os seus jogos aqui, movimentava o comércio, o vendedor de vip, picolé, churrasquinho, a rede hoteleira, o transporte público e privado, em atividades que envolviam toda a sociedade cruzeirense. Em jogos realizados aqui, já batemos o recorde de público do campeonato estadual”, relatou Adelcimar Carvalho.

A reforma também conta com parceria da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que realiza, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os serviços de roçagens em geral e a remoção de entulhos das regiões que ficam no entorno do Arena do Juruá.