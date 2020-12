Reforma e ampliação da unidade hospitalar de Mâncio Lima está em fase de conclusão

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), sob a Coordenação de Saúde da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, está finalizando a reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima. A obra está orçada em cerca de R$ 2,8 milhões e dividida em duas etapas.

Parte do recurso investido é fruto de emenda parlamentar do deputado Alan Rick que tem dedicado seu mandato a reestruturar, modernizar e ampliar os hospitais dos municípios acreanos. Para a reforma do hospital de Mâncio Lima já foi liberado mais de R$ 1 milhão. “É um trabalho árduo, porém, de bons resultados. Com apoio do ministro da Saúde, viabilizamos recursos para unidades de Saúde em todo o estado”, enfatizou o deputado.

Finalização da reforma do bloco B do Hospital Dr. Abel Pinheiro. Foto: cedida

Nesta terça-feira, 8, a coordenadora de Saúde da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, Catiana Rodrigues, esteve no município vistoriando o andamento das obras e entregando dezenas de equipamentos que irão melhorar a qualidade da saúde da população.

As obras de reforma e ampliação do bloco A e a reforma do bloco B da unidade são uma determinação do governador Gladson Cameli, sendo que a reforma do bloco B está em fase de ajustes finais para que nos próximos dias seja inaugurada.

Após a conclusão da reforma do bloco B e após sua inauguração e funcionamento, o bloco A será desativado e será iniciada a sua reforma.

Novos equipamentos entregues no hospital de Mâncio Lima Foto: cedida

A limpeza externa de toda a área da unidade hospitalar foi realizada pela Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, em decorrência de uma parceria firmada entre Estado e o Município.

Limpeza da área externa realizada em parceria com a prefeitura de Mâncio Lima Foto: ceduda