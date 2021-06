Revitalizado, Skate Parque recebe grafiteiros, skatistas e ciclistas em tarde de sol

A bonita tarde de sol que reluzia na capital Rio Branco, neste domingo, 30, foi um convite para os praticantes e admiradores de esportes se reunirem no novo Skate Parque, localizado na Avenida Ceará. O local faz parte de um conjunto de obras de revitalização de espaços públicos que acontecem em todo o Acre feito pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Lá foram feitas obras de revitalização dos obstáculos, rampas, pintura do espaço e sinalização. Além disso, foram preparados alguns painéis para que artistas pudessem produzir grafites, que começaram a ser executados neste domingo.

“É uma grande satisfação ver o resultado da revitalização, com os jovens tendo uma forma sadia de entretenimento e dos grafiteiros poderem mostrar seu trabalho. O governo incentiva o grafite em outras áreas da cidade também, esse é um pedido do governador, o apoio ao segmento”, acredita Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura do Estado.

Praticantes de esportes radicais aproveitaram a bonita tarde de sol no Skate Parque. Foto: Jean Lopes/Seinfra.

Gerliano Nunes, representantes dos esportes radicais acreanos, acredita que o Skate Parque é uma importante ferramenta de socialização dos jovens. “Agradecemos ao governador Gladson Cameli e ao secretário Ítalo Medeiros pela obra de revitalização, e hoje organizamos um mutirão para que grafiteiros possam utilizar o espaço para expressar sua arte. Grafite é uma das modalidades esportivas mantém a garotada ocupada e longe de coisas erradas”.

Grafiteiro expondo sua arte no Skate Parque. Foto: Jean Lopes/Seinfra.

Em torno de 200 pessoas estavam no local, e uma delas era Vands, ou Vandy Milly, como prefere ser chamada. Tímida, mas muito talentosa, ela utiliza sua arte como meio de comunicação. “Não sou muito boa de palavras, mas me expresso bem no grafite. É uma forma de passar uma boa mensagem ou colorir a cidade”.

Grafiteira Vandy Milly produzindo sua arte. Foto: Jean Lopes/Seinfra.