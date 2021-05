Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional realiza segunda fase de mobilização no Loteamento Andirá

Com objetivo de promover a participação social, com a melhoria das condições de vida e a efetivação dos direitos à cidadania dos beneficiários dos programas de habitação do governo do Estado, a equipe técnica do Departamento Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) retomou nesta quarta e quinta-feira, 26 e 27, a segunda fase do trabalho de mobilização das famílias do Loteamento Andirá. A primeira etapa foi realizada no dia 19 de maio.

Servidores da Sedur realizando a mobilização com os moradores do Loteamento Andirá. Foto: Cedida

A equipe está visitando os moradores do loteamento para informá-los que a Empresa Foco LTDA irá realizar oficinas e cursos profissionalizantes que contribuirão com os laços comunitários, o acesso a direitos, autonomia financeira, o desenvolvimento do protagonismo, a autoestima e a participação social.

De acordo com a assistente social da Sedur, Raquel Mesquita, as entregas das unidades habitacionais do loteamento Andirá tiveram início em 2018 e finalizaram em 2019, e são fruto do convênio Pró-Moradia Norte.

“Esse convênio garante aos beneficiários a realização do trabalho técnico social com atividades socioeducativas e profissionalizantes. Realizamos mobilização com 235 famílias do Andirá, informando que uma empresa, contratada por licitação pelo Estado, irá realizar essas atividades, a aceitabilidade foi positiva”, destacou Raquel.

Serão realizadas as seguintes atividades: Oficinas de educação sanitária e ambiental; higiene doméstica e saúde; vivência comunitária; coleta e destinação do lixo; curso de bolos, tortas e salgadeiro. A previsão é que essas ações tenham início na primeira semana do mês de junho.