Secretaria de Infraestrutura visita Plácido de Castro para planejamento de obras no município

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), esteve nesta sexta, 30, em Plácido de Castro para o planejamento de ações futuras no município. Além de receber obras de pavimentação e urbanização, serão desenvolvidos trabalhos de requalificações de espaços públicos. A cidade também fará parte do projeto praça dos Marcos.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) realizou em 2020 a recuperação da estrada que liga o Brasil e a Bolívia, entre o município de Plácido de Castro e a Vila Evo Morales. Dando continuidade aos trabalhos já realizados, serão desenvolvidas obras de pavimentação, urbanização e iluminação pública, além da construção de ciclovias.

O presidente do Deracre, Petrônio Aparecido Antunes, comentou sobre as obras que já foram realizadas no local, e também sobre as que ainda serão desenvolvidas. “No ano passado já fizemos o alteamento do aterro, fizemos também a pavimentação, e agora neste ano estamos projetando a urbanização e a humanização do serviço.”

Uma equipe da Seinfra também visitou alguns espaços públicos do município, visto que dentro de algumas semanas serão feitas obras de requalificações dos espaços públicos. Os prédios da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Centro da Juventude e Ginásio Poliesportivo Wilson Paula da Pena farão parte dos locais que passarão por reformas.

A diretora Técnica, Karla Carriço, comentou sobre as obras que serão desenvolvidas no município. “A requalificação dos espaços públicos é uma das principais ações do governo do Estado do Acre. Além disso, as reformas proporcionarão para os servidores um local adequado para o desempenho de suas funções.”

Uma equipe da Seinfra esteve reunida com o prefeito Camilo da Silva, e alguns vereadores do município de Plácido de Castro. O objetivo do encontro foi para a definição do lugar adequado para a implantação da Praça dos Marcos .

Karla comentou sobre as obras que serão desenvolvidas no município. “O local escolhido contará com estrutura para receber os turistas e visitantes. O objetivo é o desenvolvimento turístico e econômico da cidade. Plácido de Castro tem um grande apelo turístico, e está localizado às margens do Rio Abunã”.

A vendedora de tacacá Rosa Maria fala sobre a expectativa acerca dos trabalhos do governo do Estado no município. “É uma ótima ideia porque vai trazer mais pessoas, mais turistas, e eu quero agradecer o governo por essa iniciativa!”.