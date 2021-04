Sefaz destaca a importância do contador

Os contadores são um dos grandes parceiros da Secretaria da Fazenda, ressalta Rômulo

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) parabeniza todos os contadores pelo seu dia, comemorado neste domingo, 25 de abril. O contador é um grande parceiro do Governo, cumprindo com a responsabilidade de auxiliar o empresário a repassar ao Estado o imposto pago pelo cidadão, seja quando ele efetua uma compra ou mesmo contrata um serviço.

O Dia do Profissional da Contabilidade surgiu em homenagem ao senador João Lyra Tavares que, em 25 de abril de 1926, defendeu a regularização da profissão de contábeis no Brasil.

Atualmente a Secretaria da Fazenda é representada pelo contador Rômulo Grandidier, que têm um papel importante na condução direta da economia do Estado e na realização das políticas públicas.

“Em nome de toda a Secretaria da Fazenda, parabenizo os contadores pelo excelente trabalho e dedicação. O contador é um aliado do empresário, imprescindível e absoluto dentro da empresa para que se possam levantar as informações necessárias que auxiliem na tomada de decisões importantes para o crescimento e a sustentabilidade das empresas, contribuindo de forma essencial na condução para o desenvolvimento do estado”, ressaltou Rômulo, secretário de Estado de Fazenda.

No último ano devido à pandemia da covid-19 e às mudanças que ela provocou na sociedade, o papel do contador passou a assumir novas características, além de manter a empresa cada vez mais competitiva e garantindo seu sucesso.

“Aproveitamos para agradecer a parceria da Sefaz com o Conselho Regional de Contabilidade do Acre em prol de uma sociedade mais justa ao povo acreano. Essa homenagem é para lembrar não só os profissionais nesse dia tão importante, mas a sociedade, que tem ao seu dispor um profissional fomentador por um país mais justo e transparente para a sociedade”, disse o presidente do Conselho no Acre, Wellington Divino.

Enquanto o mundo passa por uma grande mudança, o profissional da contabilidade se reinventa e evolui, mostrando sua essencialidade e a importância das Ciências Contábeis para o desenvolvimento econômico em tempos de pandemia.

Para o diretor da Contabilidade Geral do Estado, Eduardo Maia, o contador tem papel fundamental de tornar mais transparente as contas públicas do estado e acessíveis através de uma linguagem simples e direcionada ao cidadão, e cita como exemplo o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2020, publicado recentemente no site da Sefaz.

“Destaco a satisfação de estar a frente da Diretoria da Contabilidade Geral do Estado, onde a responsabilidade e os desafios enfrentados no dia a dia são cada vez maiores. Diante do cenário desafiador causado pela pandemia que enfrentamos, a importância do contador e das informações contábeis, se tornaram ainda mais evidentes”, destacou o contador e diretor da Sefaz, Eduardo.

O mês de abril é dedicado ao profissional da contabilidade e a Secretaria de Estado da Fazenda, parabeniza cada um dos 1.339 mil profissionais no Acre que permanecem lutando e atuando para manter, em um momento tão difícil, pequenos, médios e grandes negócios abertos movimentando nossa economia.

Parabéns, profissional da contabilidade!

Dia 25 de abril, dia do profissional da Contabilidade. Arte: ASCOM/Sefaz