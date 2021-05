Segurança executa projeto-piloto para registro de ocorrências pela plataforma Telegram

Moradores da região da Transacreana, em Rio Branco, serão os primeiros a serem beneficiados com o projeto-piloto que vai permitir o registro de ocorrências policiais por meio do Telegram, aplicativo de mensagens instantâneas. A ferramenta foi uma iniciativa adquirida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e contará com apoio da Polícia Militar. Deve ser colocada à disposição de toda a população acreana a partir do próximo dia 25.

A novidade foi contada de perto aos moradores da comunidade Vila Verde, em uma demonstração realizada na manhã desta quarta-feira, 19, no km 55 da Transacreana. O evento contou com a presença do secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro e a comandante do primeiro Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Jokebed Taveira.

“Nesses dois anos de gestão temos investido na tecnologia como nossa aliada no combate ao crime. A ferramenta é uma tendência já usada Brasil afora e que permite agilidade no repasse de informações. Precisamos acompanhar a modernidade e dar opções para que a população tenha acesso aos serviços prestados pela Segurança Pública. A busca é sempre por melhorias e para garantir o direito de todos”, frisou o secretário adjunto, Maurício Pinheiro.

A Rodovia AC- 90, mais conhecida como Transacreana é considerada área de zona rural, em Rio Branco. Em muitos pontos ao longo de sua extensão, as comunidades acabam enfrentando dificuldade de comunicação telefônica, sendo prejudicadas em situações de emergência e no registro de ocorrências policiais. A Internet, por outro lado, chega em pontos mais distantes e a ferramenta deverá ser de grande utilidade, permitindo o envio de informações e atendimento em tempo real.

Assim como na tradicional ligação telefônica ao 190, todas as solicitações de ocorrência enviadas pelo aplicativo de mensagens instantâneas Telegram serão direcionadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da capital. A plataforma estará disponível para acesso 24 horas por dia. Poderão ser registradas todo e qualquer tipo de ocorrência em situação de emergência, com a vantagem do envio de fotos e localização em tempo real. As informações repassadas, bem como a identificação do solicitante, deverão ser mantidas no mais absoluto sigilo.

“O acesso à ferramenta é bem simples. Ao abrir o aplicativo, selecione a opção chat e na barra de busca, pesquise pelo nome PM_AC_190. O atendimento inicial será feito por mensagens automáticas e em seguida será repassado para o profissional competente. Tudo ficará registrado em um protocolo de atendimento, assim como nas ligações telefônicas. O aplicativo é seguro e devemos expandir para outras plataformas nos próximos meses”, explicou Michel Casagrande, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Segundo a tenente-coronel Jokebed Taveira, a ferramenta deve facilitar a vida dos moradores que residem naquela região e nos locais onde as torres de telefonia não tem alcance para atendimento dos serviços de emergência. “Tivemos diversos diálogos com as comunidades e desse diálogo surgiu a ideia que deu início a esse projeto piloto. Reforçamos o policiamento pela região, mas precisávamos dessa ferramenta pra que expandíssemos os atendimentos dos serviços e acredito que a partir de agora, os moradores terão uma opção a mais de contato conosco”, finalizou.