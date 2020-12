UPA do Juruá já realizou mais de 50 mil atendimentos em 1 ano de funcionamento

Um novo olhar para a população do Juruá. Assim podem ser definidos os trabalhos que são realizados pelo governador Gladson Cameli, e na Saúde não é sido diferente. Inaugurada oficialmente em 18 de novembro de 2019, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) já atendia por decisão governamental desde o dia 11.

Em meados de novembro de 2019, a população sofria com uma grande epidemia de dengue na regional. Sensibilizado em poder garantir a assistência aos moradores dos sete municípios que compreendem o Vale do Juruá, o governador determinou a celeridade das obras para a entrega da primeira UPA do Juruá, que recebeu o nome de Jaques Pereira Braga.

Macson Rosas durante ato solene de comemoração de aniversário da UPA do Juruá Foto: Marcos Santos

“Iniciamos nosso trabalho enfrentando um surto de dengue em nossa região e que, graças a Deus, a nossa unidade foi aquele fator positivo, que ajudou as demais unidades que estavam sobrecarregadas”, explica o gerente-geral da Upa do Juruá, Macson Rosas.

Durante um ano de funcionamento, a unidade já realizou mais de 53 mil atendimentos e quase 20 mil exames de raio-x, laboratoriais e telediagnósticos. Atualmente, são mais de 160 funcionários que trabalham no formato de escalas e plantões alternados.

Além dos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá, a UPA também atende pacientes de municípios vizinhos vindos do Amazonas e, também, do Peru.

“Após esse surto, logo veio a pandemia durante a qual também ajudamos as outras unidades. A UPA veio para somar na saúde da região e ajudar toda a população principalmente com relação às peculiaridades como os atendimentos de pacientes de localidades distantes como os seringais”, acrescenta o gerente.

A enfermeira Glaucia Braga trabalha na unidade desde a sua inauguração e conta que com seus 11 anos de experiência atuando em diversos setores, gosta de atender na emergência da UPA.

“Eu gosto muito de trabalhar aqui, pois estamos cuidando da nossa população. Percebo que estamos tendo aumento na demanda, pois a população vem e tem resolutividade de seus problemas e isso é muito gratificante”, destaca Glaucia.

Enfermeira atua desde a inauguração da UPA do Juruá Foto: Fhaidy Acosta