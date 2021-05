Visitas familiares em presídios serão retomadas no Acre neste fim de semana

Com a redução dos números de infectados pela Covid-19 e a mudança na classificação de risco para o nível de atenção em todo o Acre, a direção do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou nesta quinta-feira, 20, a portaria que libera o retorno das visitas familiares dentro das unidades prisionais do Estado, a começar pelo próximo sábado e domingo, dias 28 e 29 de maio.

Para acesso à área de visitação dentro dos presídios, o instituto elaborou um calendário específico para cada unidade penitenciária e todos os familiares precisarão cumprir medidas e protocolos sanitários, com o fim de evitar a exposição dos reeducandos ao vírus.

“Faremos barreiras sanitárias, aferição de temperatura, e faremos o controle de visitantes, permitindo só um por preso. A entrada e permanência em qualquer unidade só será permitida com o uso de máscara de proteção e os que fazem parte de algum grupo de risco não poderão participar sem que tenham sido devidamente vacinados. Os reeducandos estão sob nossa responsabilidade e não podemos correr riscos”, orientou o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.

As visitas íntimas permanecem suspensas em todo o estado. Será permitida a entrada de apenas um parente de primeiro ou segundo grau por reeducando, devidamente autorizado e munido da carteira de visitação dentro do prazo de validade e documento de identificação original com foto. A entrada de menores de 18 ou a partir dos 59 anos está proibida neste período. O tempo ou duração das visitas será de até três horas, ficando a critério de cada unidade.

Confira a portaria com as datas de visitação por unidade e demais normas estabelecidas: Orientação para visitas