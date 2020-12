Policia Civil do Acre prende dois por organização criminosa e apreende mais de 85 kg de droga em Feijó

A Polícia Civil do Acre em Feijó deu cumprimento a mandado de prisão e conseguiu capturar na manhã desta quinta-feira, 17, C. S. F, vulgo “Trovão”. O trabalho de investigação feito pela Polícia Civil subsidiou inquérito com informações onde foi possível representar perante a justiça que expediu mandado de prisão pela Vara de Delitos de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

“Trovão” já estava sendo procurado pela Polícia Civil pela participação em organização criminosa em Feijó há mais de um ano.





A investida da policia judiciária contou com o apoio da Policia Militar e Penal que cercaram o perímetro onde o acusado estava homiziado.

No endereço do investigado onde foi efetuada sua prisão, os investigadores apreenderam celulares, dinheiro, aparelhos de TV, prensa para embalo de drogas e aproximadamente 20 câmeras de segurança que seriam usadas para monitoramento das imediações do local onde ele estava escondido.

Na mesma ação da policia judiciária também foi preso um dos comparsas de “Trovão”, S. R. A. O. que atende no mundo do crime por “Muçum”, com o qual a polícia apreendeu quase um quilo de droga e uma quantia de R$ 10 mil reais que estavam enterrados no quintal da casa.

Após continuo trabalho investigativo, a policia civil descobriu o esconderijo de mais de 85 kg de drogas que também fazia parte do mesmo pacote de droga apreendido no inicio da ação.

A ação foi coordenada pelo delegado, Railson Ferreira, que destacou a fundamental importância da cooperação entre os órgãos de Segurança Pública no combate à criminalidade.

“Estamos trabalhando com a investigação minuciosa que nos proporcionou a uma apreensão de droga considerável e na prisão de pessoas ligadas a organização criminosa que agia nessa região de Feijó. Tiramos de circulação esse ativo criminal que seria distribuído para abastecimento de bocas de fumo que por sua vez iria fomentar crimes como roubo, furto, homicídios. A Policia Civil do Acre não dará trégua e estará sempre no combate firme a criminalidade”, destacou delegado Railson.

Os acusados foram flagranteadaos pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após procedimento praxe os acusados foram colocados à disposição da justiça.