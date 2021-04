Academia de Policia Civil do Acre promove curso de aperfeiçoamento a delegados e agentes de Policia Civil

Ascom/Polícia Civil





A Polícia Civil por meio da Academia de Policia Civil do Acre (Acadepol) deu inicio na manhã desta segunda-feira, 19, a mais um curso de capacitação continuada destinado a agentes e delegados da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) no estande do Batalhão do Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC).

A ação de oferta de curso e uma das diretrizes da direção geral de Polícia Civil que vem sendo prioridade da gestão atual para que a instituição siga com o trabalho de aprimoramento dos conhecimentos dos agentes de policia Civil do Acre.

O objetivo das ações de aperfeiçoamento é a continuidade da excelência na oferta de um serviço de qualidade a população. Esse é o terceiro curso ofertado pela instituição somente no mês de abril com 45 agentes e delegados capacitados.

O curso tem duração de 30horas aula o que envolve técnicas de entrada tática em ambientes, em aulas teóricas e praticas. De acordo com um dos coordenadores do curso, delegado Getúlio Monteiro, o curso alcançará todo efetivo de policia civil da capital quanto do interior.

“Vale ressaltar que todo efetivo da Polícia Civil passará pelo aperfeiçoamento o que demonstra um nivelamento de todos os agentes no enfrentamento a criminalidade. Estamos seguindo diretrizes da Direção Geral de Policia Civil que tem a sensibilidade de manter todo efetivo preparado”, ressaltou delegado Getúlio.