Após denúncia via 190, Polícia Militar apreende arma de fogo no 2° Distrito de Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam na noite desta segunda-feira, 3, dois homens com uma arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Belo Jardim, região do 2° Distrito da capital, após denúncia via 190.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia em que dois homens, provavelmente armados, estariam em um ponto de ônibus.

De posse das características dos suspeitos, os militares foram ao local e abordaram os dois. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas bem próximo ao local da abordagem, os PMs localizaram uma escopeta calibre .28 com dois cartuchos intactos.

Os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.