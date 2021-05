Polícia Civil captura autor do homicídio de motorista de aplicativo em área rural de Brasileia

Ascom/Policia Civil do Acre

Ao final da tarde do último Domingo, 09, a Polícia Civil no município de Brasileia, distante 230 km da capital, prendeu T. H. M. B., de 21 anos, vulgo “VT”, em uma comunidade localizada no km 26 da BR 317, Estrada do Pacífico.

O Investigado é o principal suspeito de homicídio onde, em 11 de março desse ano, efetuou disparos de arma de fogo contra o motorista de aplicativo Airton Fernandes Ferreira. Ele é procurado pelas Policias do Brasil e da Bolívia, pela prática do crime de homicídio.

De acordo com a investigação, o preso é o executor de uma organização criminosa que age naquela região e também é investigado pela Policia Boliviana pela mesma pratica criminosa que versa sobre execução de seus rivais.

O investigado aparece em um vídeo feito por ele mesmo na companhia de um comparsa, em uma residência de um boliviano afirmando que iria executá-lo e em seguida uma foto é divulgada já com o homem morto na mesma residência em que foi gravado o vídeo na cidade de Cobija/BO. O crime teria ocorrido em abril no Bairro Pantanal.

O preso foi localizado na casa de um casal onde o homem cumpre pena em regime aberto. A investigação sobre o homicídio identificou todos os envolvidos no crime restando somente um que se encontra foragido e procurado pela policia brasileira para finalizar o caso.

Após receber voz de prisão, o investigado não esboçou nenhuma reação e foi conduzida a delegacia de Brasileia para procedimento praxe e em seguida conduzida ao presidio estadual Francisco de Oliveira Conde na Capital ficando a disposição da justiça.