Policia Civil do Acre cumpre mandados e apreende droga em residência de investigado

Ascom/Policia Civil

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Feijó, deu cumprimento a 3 mandados judiciais e contou com apoio do Departamento de Inteligência (DI) e da Policia Militar em desfavor de pessoas com participação efetiva em organizações criminosas que agiam na região.





Durante o cumprimento das ordens judiciais a Policia Civil logrou êxito na prisão de C. S. e S., G. R. O. F. e G. S. R., Esse último foi flagranteado pelo crime de trafico de drogas, em posse do mesmo a policia encontrou 22 porções de substancia identificada como cloridrato de cocaína e a quantia de 990 reais.

A ação foi coordenada pelo delegado Railson Ferreira e contou com apoio do Departamento de Inteligência (DI), A ação policial também apreendeu celulares que serão remetidos a perícia criminal para descobrir a origem e subsidiar as investigações que segue seu curso.

A investigação durou cerca de 30 dias o que identificou pessoas ligadas a organização criminosa e levou a autoridade policial a representar junto a justiça o que de pronto expediu os mandados.

Os presos em Feijó, após passarem por procedimento praxe, serão encaminhados ao presidio e colocados à disposição da justiça.