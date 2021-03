Polícia Civil do Acre prende conselheiro permanente do CV em Natal/RN

Ascom/Policia Civil

Na tarde desta terça-feira, 16, a Policia Civil do Acre e do Rio Grande do Norte, por meio de investigação da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas – DRACO, prendeu A. M. C. de 39 anos, vulgo “Negão”.

A investigação, da DRACO/AC em conjunto com a Policia Civil de Natal/RN, identificou o investigado vivendo em liberdade gozando das praias com uso de documentos falsos.

A investigação apontou também que o foragido é um dos conselheiros de uma organização criminosa que tem ramificações no Acre e estava traficando drogas naquele estado.

A. M. C. foi preso após sair de um bar, localizado na praia de Ponta Negra.

Durante a abordagem “NEGÃO” apresentou um documento falso, em nome de FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, oriundo de ASSU/RN.

No seu apartamento foi encontrado anotações referentes ao tráfico de drogas.

Diante das circunstâncias, o investigado foi encaminhado até a base da DEICOR, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

De acordo com a autoridade policial que preside o inquérito no Acre, o investigado não será transferido e permanecerá em Natal.

Pesa contra o investigado indiciamento de participação em organização criminosa, uso de documentos falsos, processo que corre na justiça do Acre.