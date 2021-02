Policia Civil do Acre recupera 196 cabeças de gado que foram furtadas

Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil no município de Porto Acre apreendeu e recuperou 196 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma Fazenda localizada no Ramal Porto Alonso, Km 16, jurisdição do município de Porto Acre.

O furto do gado ocorreu na noite de quarta-feira, 10, e o proprietário registrou a ocorrência na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) no dia 11, onde começou trabalho investigativo.

Em posse das informações o delegado Marcos Sobral, com a equipe de investigadores da Polícia Civil, deu início ao trabalho investigativo logrando êxito em localizar o rebanho, avaliado em em quase R$ 500.000,00 reais.

De acordo com as informações colhidas no Boletim de Ocorrência a quantidade furtada é de 296 cabeças de gado porém, somente 196 cabeças do rebanho foram localizadas.

As 196 cabeças de gado estavam confinadas em uma Fazenda localizada na Estrada Transacreana, AC-90, km 07. O proprietário da Fazenda foi intimado a comparecer à delegacia da 5° Regional para prestar esclarecimentos acerca do rebanho encontrado dentro de sua propriedade.

De acordo com o delegado Marcos Sobral, o apuratorio dos fatos bem como a investigação decorrente do furto subsidiará o inquérito para sua conclusão para que seja encaminhado a justiça e posterior responsabilização dos autores do crime de abigeato.

As 196 cabeças apreendidas e restituída a seu proprietário foram trasladadas de volta ao endereço de origem.

Ainda de acordo com o delegado Marcos Sobral, o processo investigativo terá continuidade no sentido de recuperar o restante do rebanho furtado.