Policia Civil prende foragido estuprador homicida escondido em área rural de Manoel Urbano

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 10 de maio, a Polícia Civil, por meio da equipe de investigação da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano, com apoio das equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI) prendeu J. O. S. N. , de 32 anos em localidade de difícil acesso denominada Colônia Oriental localizada na área rural o municipio de Manoel Urbano.

A equipe somente conseguiu acesso ao local com uso de barcos rápidos, chamadas (voadeiras) pelo Rio Purus, tendo a operação finalizado somente por volta das 19:00hs.



O autor estava com mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de homicídio onde vitimou cruelmente, em 08.03.2021, com 11 (onze) perfurações, Francisco Pinheiro da Silva, de 35 anos, na localidade também no interior da cidade, Boca do Macapá no Rio Purus.



Além disso, J.O. S. N já tem condenação pelo crime de estupro de vulnerável e estava com mandado de prisão expedido pela Vara Única de Manoel Urbano e era foragido da Polícia Civil na Colônia.



A Delegada de Polícia Civil Mariana Gomes, Titular da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano, ressaltou que não importa a dificuldade de acessar as localidades da região rural da cidade, pois recorrerá a todos os meios cabíveis para lograr êxito em prender todos os criminosos e que não aceitará que fiquem se escondendo da polícia civil e saiam impunes.