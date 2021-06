Estado disponibiliza plataforma para agilizar cadastro de vacinação da população geral

Para auxiliar no processo de cadastro de pessoas a serem vacinadas no estado do Acre que não pertencem aos grupos prioritários, o governo disponibilizou um link no Portal de Transparência do Estado, na seção Pacto Acre sem Covid. O cadastro pode ser acessado pelo link: http://www.covid19.ac.gov.br/vacina/inicio.

“A iniciativa visa avaliar o quantitativo de doses a serem distribuídas aos municípios e para que os gestores municipais tenham conhecimento da sua população a ser imunizada fora dos grupos prioritários, e mesmo não sendo obrigatório, facilitará o serviço de distribuição das vacinas e também para o cidadão”, explica a chefe da Rede de Frio, Renata Quilles.

O cadastro está disponível apenas para a população geral que não esteja inclusa nos grupos prioritários do Ministério da Saúde. Na plataforma, o cidadão irá preencher um formulário com seus dados, como: nome, CPF, data de nascimento, município, endereço, telefone, e-mail e CEP.

Mesmo sendo uma ação de responsabilidade dos municípios, o Estado por meio da Rede de Frio Estadual, tem se mobilizado para auxiliar no processo de imunização, como a montagem do drive thru no Arena Acreana, em parceria com o a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, assim como as ações itinerantes nos demais municípios, o que tem contribuído não apenas para a imunização contra a Covid-19, como também para a cobertura e alcance das metas do calendário vacinal.