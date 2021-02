Governo abre 10 novos leitos de UTI Covid-19 no Pronto-Socorro neste sábado

Com o aumento do número de pacientes graves com o diagnóstico do novo coronavírus, o governo do Estado vai abrir neste sábado, 13, dez novos leitos de UTI Covid-19 no Pronto-Socorro de Rio Branco. Com a abertura desses novos leitos, a unidade passa a contar com 20 leitos de Terapia Intensiva. No total, o Acre terá 96 leitos ativos de Terapia Intensiva e 200 leitos clínicos.

Além dos 10 novos leitos de UTI que serão abertos neste sábado, 13, PS de Rio Branco receberá outros 10 leitos de Terapia Intensiva, com data de entrega prevista para a próxima semana. Foto Júnior Aguiar/Secom.

Os novos leitos serão montados no quarto andar da unidade. “A ampliação da estrutura é mais um esforço do governador Gladson Cameli para tentar reduzir a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para o enfrentamento da pandemia no Acre, que neste momento encontra-se com 90,7% de ocupação. A determinação do governador é usar toda estrutura hospitalar disponível para zerar a fila de espera por um leito de UTI”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

Bestene reforça, ainda, que o empenho da população se faz ainda mais necessário neste período em que os números da pandemia continuam em alta no estado. “Precisamos de um esforço adicional da população para conter o avanço do vírus no nosso estado, hábitos aprendidos no início da pandemia e que precisam ser levados a sério, a exemplo do uso de máscara e o distanciamento social.”, aponta Bestene.

A Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde também confirmou nesta sexta-feira, 12, a abertura de outros 10 leitos de UTI Adulto no Pronto Socorro de Rio Branco, que serão entregues já na próxima semana. Também previsto para esta segunda-feira, dia 15, o governo fará a abertura de 40 leitos de enfermaria clínica exclusiva para pacientes infectados pela Covid-19, no Hospital do Idoso, anexo à Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). Os idosos que ainda estão na unidade serão levados para outra ala da Fundação. No mesmo local, a Sesacre vai instalar uma usina de oxigênio com capacidade de produzir 30 mil metros cúbicos mensalmente.