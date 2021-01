Acre precisa imunizar de 60 a 70% da população para barrar circulação do coronavírus

O Estado do Acre precisa imunizar de 60 a 70% da população para conseguir interromper a circulação do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A informação foi divulgada durante o lançamento do plano de vacinação contra a Covid-19, ocorrido na tarde dessa terça-feira, 13, via online.

Em todos os municípios, há uma capacidade de armazenar 1.611.600 doses da vacina, que serão adquiridas de dois fornecedores: Fiocruz e Instituto Butantan. Atualmente, o Acre conta com um estoque de 700 mil seringas (Estado e Municípios).

Além disso, o governo se prepara para adquirir mais de 1.100.000 de seringas, sendo que o Ministério da Saúde ainda irá enviar cerca de 500 mil unidades. O Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 assinala que até o dia 10 de janeiro de 2021 foram registradas 122.091 notificações, sendo e 43.127 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Foram notificados ainda 825 no período de 06 de abril de 2020 a 05 de janeiro de 2021, sendo que 70,78% foram de pessoas acima de 60 anos. Pessoas com comorbidades representam 64,60% do número total de óbitos.

No Acre, a estratégia de vacinação será dividida em três fases, inicialmente:

Fase 1: trabalhador da saúde, pessoas acima de 75 anos, pessoas de 60 anos institucionalizadas (que estejam em asilos ou casas de repouso), populações indígenas e povos e comunidades ribeirinhas;

Fase 2: pessoas entre 60 e 74 anos de idade, sadias que podem se deslocar;

Fase 3: pessoas com comorbidades, que são doenças preexistentes.

Nesta quarta-feira, 13, o governador Gladson Cameli irá tratar, em Brasília, sobre a programação da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ele tem um encontro marcado com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para assuntos relacionados à questão da vacina. O secretário de saúde, Alysson Bestene, deverá acompanhá-lo na reunião ministerial juntamente com o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti.

Fonte: AC 24 Horas