Acre recebe mais 2,3 mil doses da vacina Pfizer

O governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta sexta-feira, 4, o 27° lote de vacina contra Covid-19, contendo 2.340 doses do imunizante da farmacêutica Pfizer que será entregue à capital, Rio Branco. Os próximos lotes deste produto serão enviados para outros municípios, desde que sigam todos os protocolos.

Esse é o 27º lote de vacinas enviado ao Acre. Foto: Odair Leal/Secom

“Para isso, os municípios têm que estar aptos ao recebimento: ter participado do treinamento, o gestor manifestar intenção pelo recebimento da vacina, porque de qualquer forma a temperatura é a mesma de outras vacinas, mas os procedimentos de administração são diferentes”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles.

Drive Thru do Estado

As doses serão ofertadas aos grupos prioritários conforme o cronograma de cada município. Em Rio Branco, para auxiliar e ampliar a imunização, o Estado está com um ponto de vacinação localizado na Arena Acreana, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, seguindo o cronograma municipal.

“Esse trabalho de organização é de suma importância para a distribuição correta conforme a orientação do MS. A entrega será para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários vigentes”, destaca a chefe da Rede Frio Estadual, Renata Quilles.

A entrega será para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários vigentes. Foto: Odair Leal/Secom

Logística

O processo de entrega aos municípios ocorre com o auxílio das demais instituições do governo do Estado como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere até as localidades mais isoladas, sendo este um esforço da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) por determinação do governo do Estado.