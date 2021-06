Acre recebe mais doses das vacinas Pfizer e Coronavac

Nesta sexta-feira, 17, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde mais 9.360 doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer e 5.000 doses da Coronavac/Butantan, para a continuidade da imunização da população em geral. O Acre é o único estado que segue à risca o cronograma do Ministério da Saúde, cujo controle de armazenamento e distribuição é feito de forma a não faltar o imunizante para a segunda dose.

Novo lote chegou na tarde desta sexta-feira, 18 Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Com essa remessa, a vacinação no Estado avança, confirmando o esforço de toda equipe do governo do Acre e municípios, mesmo com as dificuldades de acesso e notícias falsas. Para auxiliar e ampliar a imunização, o Estado montou um mutirão de vacinação que está ocorrendo em frente ao Palácio Rio Branco e se estende até o sábado, 19, às horas.

Concomitante ao mutirão, as equipes de vacinação do Estado estão realizando ações de imunização contra a Covid-19, por meio da Operação Gota. “São 9.360 doses da Pfizer e 5.000 doses da Coronavac que estarão contribuindo no processo de vacinação da nossa população, o momento é de esperança e muita fé, onde através de nossas ações voltadas para imunização estaremos combatendo o vírus”, afirma o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O processo de entrega aos municípios se dá com o auxílio das demais instituições do governo do Estado como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere até as localidades mais isoladas, constituindo um esforço da Sesacre, por determinação do governo do Estado.