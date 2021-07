Acre teve redução de 94% no número de mortes por Covid-19

Uma análise realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), demonstra que o Acre teve uma redução de 94% no número de mortes por Covid-19 no mês de junho em relação ao pior mês de pandemia, março de 2021. Além disso, a análise mostra redução, no mesmo período, em 81% de casos positivos da doença.

Além disso, a análise mostra redução, no mesmo período, em 81% de casos positivos da doença. Foto: Odair Leal/Secom

Epidemiologista e estatístico da Sesacre, Marcos Lima, explica que isso se deve à maneira como o Estado empenhou recursos e se articulou para o enfrentamento da doença: “Se não tivéssemos nos organizado dessa maneira, o cenário poderia ser pior. Essa redução tem relação com a vacina e também com o comportamento natural da doença”.

Ao contrair a infecção o indivíduo adquire um certo tempo de imunidade, que é passageira. A vacinação, de acordo com Lima, “prolonga por mais tempo essa imunidade, então fica mais difícil de ficar suscetível à doença”.

Marcos Lima avalia de maneira positiva o primeiro semestre de 2021: “Nós acionamos, em janeiro, as medidas restritivas previstas no Pacto Acre sem Covid, logo quando suspeitávamos dos primeiros casos da variante gama (P.1 ou variante de Manaus) no estado, e reforçamos a importância das medidas não-farmacológicas (uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social), para a redução do número de casos e, consequentemente, de óbitos”.

A análise corrobora o empenho de toda estrutura de governo no enfrentamento da pandemia. Unidades de saúde foram estruturadas para que os acreanos tivessem e tenham o atendimento adequado. Materiais e equipamentos foram adquiridos e hospitais foram estruturados para garantir cidadania e o direito à saúde.